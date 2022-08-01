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Зеленоглазый новокузнечанин с плотным телом пропал без вести

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В Кузбассе в начале июля пропал 45-летний житель южной столицы. Волонтеры сообщили о начале его поисков.

Как следует из данных поисковиков, 60-летний Александр Генадьевич Стефанкин пропал 6 июля 2022 года. На данный момент информация о том, где он находится, остается неизвестной.


Узнать кузбассовца можно по следующим приметам: рост 165 см, плотного телосложение, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза. Каких-либо данных о его одежде нет.


Если у вас есть информация о местонахождении жителя Новокузнецка, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что волонтеры в Кузбассе подключились к поискам сутулого краснодарца.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

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