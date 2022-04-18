Зеленоглазая женщина в платье бесследно исчезла в Кузбассе

Волонтеры в социальных сетях распространили информацию, что на территории Кемеровской области бесследно исчезла 42-летняя Лилия Николаевна Романова из Юрги. По данным поисковиков, местонахождение женщины не известно с 30 марта 2022 года.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, каштанового цвета волосы, зеленые глаза. В день пропажи, предположительно, на ней была темно-синяя куртка, платье и черные сапоги.

Если вы владеете ценными сведениями о том, где Лилия пребывает сейчас, то сообщите их по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.