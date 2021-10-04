Здоровье двухлетнего ребенка в Кузбассе оказалось под угрозой из-за хулиганов

Пользователи социальных сетей сообщили, что в Ленинске-Кузнецком из окна девятого этажа дома № 86 на проспекте Ленина двое неизвестных (по предварительным данным, это были дети) сбрасывали на прохожих наполненные водой пакеты. По предварительным данным, один из пакетов упал на женщину с ребенком. Еще одна жительница города сообщила, что ее двухлетний ребенок чуть не пострадал в результате этих действий.
‒ Пол беды оказаться мокрым на улице в такую погоду, ну а вот если бы в коляску с ребенком попали?! Такой штукой, сброшенной с большой высоты, на минуточку, можно и убить, ‒ возмутилась женщина в комментариях к посту.
Автор поста сообщил, что полиция начала проверку данного происшествия.
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