Здоровье двухлетнего ребенка в Кузбассе оказалось под угрозой из-за хулиганов

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В Кемеровской области ребенок двух лет чуть не пострадал из-за действий хулиганов.

Пользователи социальных сетей сообщили, что в Ленинске-Кузнецком из окна девятого этажа дома № 86 на проспекте Ленина двое неизвестных (по предварительным данным, это были дети) сбрасывали на прохожих наполненные водой пакеты. По предварительным данным, один из пакетов упал на женщину с ребенком. Еще одна жительница города сообщила, что ее двухлетний ребенок чуть не пострадал в результате этих действий.

‒ Пол беды оказаться мокрым на улице в такую погоду, ну а вот если бы в коляску с ребенком попали?! Такой штукой, сброшенной с большой высоты, на минуточку, можно и убить, ‒ возмутилась женщина в комментариях к посту.

Автор поста сообщил, что полиция начала проверку данного происшествия.

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