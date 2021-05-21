Здания и участок бывшего детского лагеря под Кемеровом попали на продажу за 240 млн рублей

На специализированном сайте появилось предложение приобрести земельного участка площадью 22 тыс. кв.м. с находящимися на нем объектами. Как сообщил автор объявления, речь идет о месте, где ранее находился детский оздоровительный лагерь "Орленок".

Территория располагается в лесном массиве в 15 километрах от областного центра и в двух километрах от деревни Журавлево.

— В распоряжении имеются все необходимые коммуникации: электричество - 250 кВт, свое бесперебойное водоснабжение – артезианская скважина, водонапорная башня, канализационный коллектор на очистные сооружения, — говорится в тексте.

Также на участке есть несколько корпусов с помещениями разных назначений: спальные места, обеденные залы, спортплощадки для игры в футбол, баскетбол и волейбол. В трехэтажном корпусе восьмиместное размещение в комнатах, еще в трех корпусах есть по 50 мест, отмечает владелец.

За 240 млн рублей собственник готов продать объект, который, по его словам, подходит для обустройства загородного или развлекательного комплекса, базы отдыха, также там можно построить жилые дома.