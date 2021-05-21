Здания и участок бывшего детского лагеря под Кемеровом попали на продажу за 240 млн рублей

1
Фото:  

Собственник выставил на продажу бывший детский оздоровительный лагерь, расположенный в нескольких километрах от кузбасской столицы.

На специализированном сайте появилось предложение приобрести земельного участка площадью 22 тыс. кв.м. с находящимися на нем объектами. Как сообщил автор объявления, речь идет о месте, где ранее находился детский оздоровительный лагерь "Орленок".


Территория располагается в лесном массиве в 15 километрах от областного центра и в двух километрах от деревни Журавлево.

В распоряжении имеются все необходимые коммуникации: электричество - 250 кВт, свое бесперебойное водоснабжение – артезианская скважина, водонапорная башня, канализационный коллектор на очистные сооружения, — говорится в тексте.

Также на участке есть несколько корпусов с помещениями разных назначений: спальные места, обеденные залы, спортплощадки для игры в футбол, баскетбол и волейбол. В трехэтажном корпусе восьмиместное размещение в комнатах, еще в трех корпусах есть по 50 мест, отмечает владелец.


За 240 млн рублей собственник готов продать объект, который, по его словам, подходит для обустройства загородного или развлекательного комплекса, базы отдыха, также там можно построить жилые дома.

Фото: Avito
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25271

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined