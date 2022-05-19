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Здание в Кемерове с портретом героя СССР попало на продажу за 25 млн рублей

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В кузбасской столице двухэтажное строение, на стене которого изображен бюст героя Советского Союза, продается за 25 млн рублей.

На популярном сайте по подбору недвижимости появилось объявление о продаже офисного здания в городе Кемерово. Отличительной чертой объекта является то, что на его стене нарисован портрет героя СССР Валерия Чкалова. Общая площадь составляет 628 м², всего есть два этажа.

– На данный момент имеются кабинеты размером от 15 кв., которые разграничены гипсокартонными перегородками. При необходимости можно объединить кабинеты и получится аудитории любого размера, – уточнил автор.

Отмечается, что внутри сделан ремонт. На текущий момент строение полностью готово к эксплуатации. За свою собственность владелец потребовал немалую сумму. Покупателю придется заплатить 25 000 000 рублей.

Фото: Avito

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