+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Здание у крупных ТРЦ в Новокузнецке попало на торги за 65 млн рублей

0
Фото:  

Собственник здания у крупных ТЦ в Новокузнецке предложил выкупить у него крупный объект за многомиллионную сумму.

На популярном сайте по подбору недвижимости появилось объявление о продажи офисного помещения с торговыми площадями на улице Тольятти, 48, в Центральном районе Новокузнецка. Общая площадь объекта достигает 960 "квадратов". Продавец обратил внимание, что рядом со стенами здания находятся сразу два крупных ТЦ, а именно: "Континент" и "Глобус". Благодаря такому соседству двухэтажное строение имеет высокую проходимость, также у его стен оборудована парковка.

Установлены системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Система вентиляции. Сделан хороший ремонт, – сказал автор.

К слову, бизнес, что в здании, сейчас принадлежит собственнику помещения, который готов заключать с покупателем долгосрочный договор аренды. За свою недвижимость владелец хочет выручить 65 миллионов рублей.

Фото: Авито

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38375

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined