Здание у крупных ТРЦ в Новокузнецке попало на торги за 65 млн рублей

На популярном сайте по подбору недвижимости появилось объявление о продажи офисного помещения с торговыми площадями на улице Тольятти, 48, в Центральном районе Новокузнецка. Общая площадь объекта достигает 960 "квадратов". Продавец обратил внимание, что рядом со стенами здания находятся сразу два крупных ТЦ, а именно: "Континент" и "Глобус". Благодаря такому соседству двухэтажное строение имеет высокую проходимость, также у его стен оборудована парковка.

– Установлены системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Система вентиляции. Сделан хороший ремонт, – сказал автор.

К слову, бизнес, что в здании, сейчас принадлежит собственнику помещения, который готов заключать с покупателем долгосрочный договор аренды. За свою недвижимость владелец хочет выручить 65 миллионов рублей.