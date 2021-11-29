Здание с рестораном у берега Томи попало на продажу в Кузбассе

Автор в тексте объявления указал, что за 19 миллионов рублей готов продать здание бывшего ресторана под любой вид деятельности. Из описания недвижимости следует, что трехэтажное строение расположено в Орджоникидзевском районе Новокузнецка возле берега реки Томь. Общая площадь помещения составляет 628,8 м².

Владелец рассказал потенциальным покупателям, что возле постройки оборудована парковка для машин, пляж, также в собственности имеется земельный участок на 2, 667 м².