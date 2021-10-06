Здание кинотеатра в Кемерове выставлено на продажу за 83 млн рублей

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Собственник сообщил о продаже четырехэтажного здания, в котором ранее располагался популярный кемеровский кинотеатр. Соответствующее объявление появилось на популярном интернет-сайте по продаже недвижимости.

Здание на четыре этажа общей площадью 4 809,5 квадратных метров продается за 83 870 000 рублей в городе Кемерово. Объект расположен на на улице Дзержинского, 2, в шаговой доступности от центра города. Стоит отметить, что раньше в строении располагался кинотеатр "Москва".

– Продается четырехэтажное отдельно стоящее здание площадью 4809,5 кв. м, расположенное в центре г. Кемерово. В настоящее время здание используется как развлекательный центр (бывший кинотеатр "Москва"), – указано в тексте.

При этом общая площадь земельного участка немного больше и составляет 6 036,27 квадратных метров. С парадной стороны строения обустроена парковка для автомобилей. Объявление просмотрели уже 17 339 раз.


Также автор указал в публикации, что здание оборудовано всеми необходимыми коммуникациями, в их числе: водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электричество.

Фото: Avito

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