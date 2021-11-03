Здание кемеровской поликлиники попало на продажу за три млн рублей

0
Фото:  

Объявление о продаже здания в кузбасской столице, где ранее располагалась поликлиника, появилось на популярном поисковом сайте в Сети.

Объявление о продаже здания на улице Новостроевская, 4А в жилом в Рудничном районе областного центра появилась на популярном поисковом сайте. В тексте сообщения автор отметил, что общая площадь кирпичного двухэтажного строения составляет 600 м².

– Центральные коммуникации. Собственный теплоузел, электрощитовая. Новая крыша. Внутри здания требуется проведение ремонта. Коммуникации по свету, отоплению требую замены, – указал продавец.

Ранее на указанном месте располагалась поликлинника. Отмечается, что инфраструктура в районе объекта развита, неподалеку расположены жилые дома, магазин крупной торговой сети и автобусная остановка.


К среде, 3 ноября, публикацией заинтересовались уже 2 497 посетителей сайта. Расстаться со своей собственностью владелец планирует за три миллиона рублей.

Фото: Avito

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30732

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined