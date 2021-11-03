Здание кемеровской поликлиники попало на продажу за три млн рублей

Объявление о продаже здания на улице Новостроевская, 4А в жилом в Рудничном районе областного центра появилась на популярном поисковом сайте. В тексте сообщения автор отметил, что общая площадь кирпичного двухэтажного строения составляет 600 м².

– Центральные коммуникации. Собственный теплоузел, электрощитовая. Новая крыша. Внутри здания требуется проведение ремонта. Коммуникации по свету, отоплению требую замены, – указал продавец.

Ранее на указанном месте располагалась поликлинника. Отмечается, что инфраструктура в районе объекта развита, неподалеку расположены жилые дома, магазин крупной торговой сети и автобусная остановка.

К среде, 3 ноября, публикацией заинтересовались уже 2 497 посетителей сайта. Расстаться со своей собственностью владелец планирует за три миллиона рублей.