Здание кемеровского вокзала лишилось часов

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Электронные часы пропали со здания вокзала в кузбасской столице. На исчезновение мультимедийного экрана внимание обратил житель шахтерского края, о чем рассказал землякам в Сети.

Пост о пропаже часов с фасада кемеровского вокзала пользователь соцсетей опубликовал в одном из крупнейших городских сообществ, освещающих новости Кузбасса в Интернете. К записи также была прикреплена фотография, на котором изображена наружная лицевая сторона здания, расположенного на проспекте Кузнецком, 79.


Кадром кузбассовец подтвердил свои слова об исчезновении электронных часов, поскольку на представленном на нем вокзале действительно наблюдается отсутствие мультимедийного экрана с актуальным временем.


Причины демонтажа конструкции, а также сроки ее возвращения на прежние место не сообщаются.

Да!
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