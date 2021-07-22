Здание кемеровского вокзала лишилось часов

Пост о пропаже часов с фасада кемеровского вокзала пользователь соцсетей опубликовал в одном из крупнейших городских сообществ, освещающих новости Кузбасса в Интернете. К записи также была прикреплена фотография, на котором изображена наружная лицевая сторона здания, расположенного на проспекте Кузнецком, 79.

Кадром кузбассовец подтвердил свои слова об исчезновении электронных часов, поскольку на представленном на нем вокзале действительно наблюдается отсутствие мультимедийного экрана с актуальным временем.

Причины демонтажа конструкции, а также сроки ее возвращения на прежние место не сообщаются.