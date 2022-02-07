Здание кемеровского банка попало на продажу за 350 млн рублей

0
Фото:  

На сайте объявлений появилось сообщение о продаже здания в Кемерове, где расположено отделение банка. Стоимость объекта оценивается в многомиллионную сумму.

По данным объявления, четырехэтажное здание площадью 7 658,1 м² находится на проспекте Октябрьском, 2 в областном центре. Собственник указал, что в текущий момент в строении расположен банк, который на протяжении долгого времени является "надежным" арендатором.


Общая площадь земельного участка составляет 89 соток. Владелец недвижимости обратил внимание потенциальных покупателей, что в непосредственной близости с объектом размещены основные транспортные магистрали и имеется собственная закрытая парковка. Все коммуникации подключены.


Стать владельцем здания с банком можно за 350 миллионов рублей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33377

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined