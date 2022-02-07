Здание кемеровского банка попало на продажу за 350 млн рублей

По данным объявления, четырехэтажное здание площадью 7 658,1 м² находится на проспекте Октябрьском, 2 в областном центре. Собственник указал, что в текущий момент в строении расположен банк, который на протяжении долгого времени является "надежным" арендатором.

Общая площадь земельного участка составляет 89 соток. Владелец недвижимости обратил внимание потенциальных покупателей, что в непосредственной близости с объектом размещены основные транспортные магистрали и имеется собственная закрытая парковка. Все коммуникации подключены.

Стать владельцем здания с банком можно за 350 миллионов рублей.