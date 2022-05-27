Здание хлебокомбината попало на продажу в кузбасском городе

Объявление о продаже трехэтажного производственного комплекса в Ленинске-Кузнецком появилось в Сети. Автор предложения сообщил, что здание приспособлено для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, однако есть возможность использования под любое пищевое производство.

Объект состоит из десяти отдельных зданий общей площадью в 5 000 м², расположенных на земельном участке в 2 га.

‒ Рассмотрим любые варианты продажи и аренды, ‒ отметил автор объявления.

Цена объекта составила 75 000 000 рублей.