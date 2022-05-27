Здание хлебокомбината попало на продажу в кузбасском городе

Объявление о продаже трехэтажного производственного комплекса в Ленинске-Кузнецком появилось в Сети. Автор предложения сообщил, что здание приспособлено для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, однако есть возможность использования под любое пищевое производство.
Объект состоит из десяти отдельных зданий общей площадью в 5 000 м², расположенных на земельном участке в 2 га.
‒ Рассмотрим любые варианты продажи и аренды, ‒ отметил автор объявления.
Цена объекта составила 75 000 000 рублей.
Фото: Avito.ru
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