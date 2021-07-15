Здание администрации в Белове оказалось под обстрелом

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Неизвестные открыли огонь по административному зданию в центре Белова. Стрельба прекратилась только после приезда силовиков.

Как местные жители, ставшие очевидцами происшествия, сообщили изданию VSE42.Ru, инцидент произошел в ночь на 14 июля. Именно тогда горожане начали слышать громкие хлопки, звук от которых доносился из жилого дома, расположенного близ здания администрации Беловского муниципального округа, в которое, уточнили очевидцы, и производились выстрелы.


Спустя небольшой промежуток времени к месту прибыли люди, одетые в форму представителей правоохранительных структур, которых, как предположили горожане, могли вызвать сами сотрудники администрации. Выстрелы прекратились в тот же момент.


Мнение очевидцев о том, кто вызвал силовиков обусловлено тем, что прибывшие правоохранители направились прям в то помещение, из которого и доносились хлопки.


Журналисты издания обратились за комментарием в пресс-службу ГУ МВД Кузбасса, где сообщили, что данные о стрельбе проверяются. Дать развернутый ответ по ситуации они смогут позже, если информация подтвердится.

Да!
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