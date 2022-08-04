"Зайцы" за месяц разорили новокузнецкие власти почти на 40 млн рублей

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В правительстве Новокузнецка чиновники каждый месяц терпят убытки в 40 млн рублей из-за того, что местное население любит экономить деньги на проезде в общественном транспорте.

Замена кондукторов на валидаторы привела к тому, что часть пассажиров транспорта Новокузнецка начала экономить свои деньги на проезде и безнаказанно разъезжать по городу "зайцем". Сложившаяся ситуация крайне не нравится местному правительству, поскольку наносится существенный урон бюджету города.


В ходе эфира нового выпуска "Утро с мэром" градоначальник Сергей Кузнецов указал, что ежемесячно от "зайцев" казна лишается до 40 миллионов рублей. За год убытки могут достигнуть отметки в полмиллиарда. В очередной раз чиновник пригрозил уголовной ответственностью тем, кто экономит на поездках в общественном транспорте..

– Если в первый раз человек не оплатил проезд, то административный штраф. А если второй раз не оплатил, то это будет кража или хищение, а за это нужно уголовную ответственность, – сокрушился он.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что новокузнечане потребовали вернуть в автобусы кондукторов.

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