Замена кондукторов на валидаторы привела к тому, что часть пассажиров транспорта Новокузнецка начала экономить свои деньги на проезде и безнаказанно разъезжать по городу "зайцем". Сложившаяся ситуация крайне не нравится местному правительству, поскольку наносится существенный урон бюджету города.

В ходе эфира нового выпуска "Утро с мэром" градоначальник Сергей Кузнецов указал, что ежемесячно от "зайцев" казна лишается до 40 миллионов рублей. За год убытки могут достигнуть отметки в полмиллиарда. В очередной раз чиновник пригрозил уголовной ответственностью тем, кто экономит на поездках в общественном транспорте..

– Если в первый раз человек не оплатил проезд, то административный штраф. А если второй раз не оплатил, то это будет кража или хищение, а за это нужно уголовную ответственность, – сокрушился он.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что новокузнечане потребовали вернуть в автобусы кондукторов.