Завышенные цены на продукты вызвали гнев кузбасских потребителей

Жители кемеровской области в Сети пожаловались губернатору на высокие ценники на продукты в регионе. Со слов автора обращения, килограмм баклажанов в Москве можно приобрести всего за 50 рублей, а вот их стоимость в магазинах Кузбасса 250 рублей. Аналогичная ситуация и с черешней, которая в столице доступна за 100 рублей, а в Сибири цена в несколько раз выше, а именно от 450 рублей за один килограмм. А вот зарплаты в Кемеровской области куда ниже, чем в центральной части страны.

– У нас очень высокие цены! Нужно развивать сельское хозяйство,теплицы!, – предложила женщина.

В ответ специалисты регионального Минсельхоза заявили, что всему виной климатические условия, поскольку из-за холодов многие фрукты и овощи невозможно вырастить для производства в промышленных масштабах и их приводится завозить с теплых краев, что отражается на ценах.

– Вся подобная продукция в торговых точках является завозной из других регионов и стран. Это влияет на уровень цен. Себестоимость овощей складывается из фактических затрат на их производство: горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, семена, средства защиты растений, электроэнергия и т.д, – указал специалист.

К слову, он напомнил гражданке и о том, что в последнее время повысилась стоимость и на товарную упаковку, подорожали транспортные расходы.

Однако такой ответ граждан из Кемеровской области не удовлетворил, поскольку они выразили уверенность в том, что цены на многие продукты можно было бы существенно снизить, так как можно производить и в местных условиях. Например, это такие товары, как: яйца, молоко, кефир, сыры и прочее.