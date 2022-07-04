Зависимый водитель автобуса разозлил новокузнечан своей зловонной привычкой

Недопонимание между пассажирами и водителем автобуса №70 началось из-за того, что последний во время выполнения рейса закурил, а запах табака стремительно разошелся по салону транспортного средства, где пребывали и не зависимые люди. Сообщение с жалобой появилось на платформе "Кузбасс Онлайн".

– Водитель автобуса курит во время движения, в салоне вонь! Маршрут 70, – сокрушилась женщина.

Ответ на обращение последовал от администратора сервиса, который сказал новокузнечанке, что сообщение передано в работу специалистам, которые в ближайшем будущем разберутся в ситуации.