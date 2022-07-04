Зависимый водитель автобуса разозлил новокузнечан своей зловонной привычкой

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Водитель автобуса в Новокузнецке возмутил пассажиров транспорта тем, что из его кабины в салон просачивался резкий запах табака.

Недопонимание между пассажирами и водителем автобуса №70 началось из-за того, что последний во время выполнения рейса закурил, а запах табака стремительно разошелся по салону транспортного средства, где пребывали и не зависимые люди. Сообщение с жалобой появилось на платформе "Кузбасс Онлайн".

Водитель автобуса курит во время движения, в салоне вонь! Маршрут 70, сокрушилась женщина.

Ответ на обращение последовал от администратора сервиса, который сказал новокузнечанке, что сообщение передано в работу специалистам, которые в ближайшем будущем разберутся в ситуации.

Да!
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