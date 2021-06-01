Заваленная мусором детская площадка в спальном районе Кемерова возмутила горожан

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Жители кузбасской столицы пожаловались на обилие мусора на территории детской площадки. Свидетели предоставили кадры с места события и отметили, что за порядок на игровой зоне отвечают городские власти.

Пространство находится в Ленинском районе, недалеко от него расположены детский сад №231 и жилой дом по адресу проспект Химиков, 47А.

– Площадку сделали и забили на все остальное. Пусть жители сами опустошают мусорки, так что ли? О детях и том, что их окружает, совсем не заботятся, пусть в отходах играют, – возмутился горожанин.

Судя по опубликованным кадрам, в мусорных контейнерах на детской площадке и на земле возле них скопились горы отходов, которые ветер разносит в разные стороны. В пресс-службе администрации Кемерова оперативный комментарий по сложившейся ситуации получить не удалось.

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