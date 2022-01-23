Затяжной конфликт кузбассовцев привел к поджогу автомобиля и суду

0
Фото:  

В Кемерове местный житель получил срок за поджог автомобиля своей неприятельницы.

Между двумя жителями Кузбасса длился затяжной конфликт. На фоне очередного недопонимания 54-летний мужчина облил иномарку своей соседки-неприятельницы горючей жидкостью и устроил поджог.


Общий ущерб автомобилю "Дайхатцу Мира" составил 78 000 рублей.


За свое злодеяние мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.


Приговор составил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и обязал выплатить сумму причиненного ущерба.



Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32865

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined