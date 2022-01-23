Затяжной конфликт кузбассовцев привел к поджогу автомобиля и суду

Между двумя жителями Кузбасса длился затяжной конфликт. На фоне очередного недопонимания 54-летний мужчина облил иномарку своей соседки-неприятельницы горючей жидкостью и устроил поджог.

Общий ущерб автомобилю "Дайхатцу Мира" составил 78 000 рублей.

За свое злодеяние мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Приговор составил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и обязал выплатить сумму причиненного ущерба.