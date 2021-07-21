Затопленная дождем новокузнецкая больница на неделю ограничила прием

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В новокузнецкой детской больнице рассказали о последствиях сильного дождя, с которыми теперь предстоит бороться некоторое время. Поэтому учреждение прекратило прием на неделю.

Ранее кузбасскую детскую клиническую больницу им. профессора Ю. Е. Малаховского на улице Зорге в Новокузнецке затопило из-за проливного дождя, прошедшего в городе. Здание теперь частично повреждено, из-за чего работа по данному адресу пока приостановлена.

– Степень повреждения поликлиники ливнем, особенно электротехнического оборудования, предварительно позволяет сделать выводы о том, что работа по адресу: ул. Зорге, 42а возобновится не ранее чем через неделю, – рассказали в поликлинике.

В сообщении говорится, что не выдержала гидроизоляция, поэтому вода попала внутрь. Сейчас там проходит капремонт кровли: ее полностью демонтировали на площади 540 кв.м. В результате инцидента больница осталась без электричества и телефонной связи.


Получить неотложную помощь и сдать анализы можно будет в неповрежденных кабинетах. Участковые педиатры, хирург и лор будут вести приемы на улице Разведчиков 68.

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