Затопленная дождем новокузнецкая больница на неделю ограничила прием

Ранее кузбасскую детскую клиническую больницу им. профессора Ю. Е. Малаховского на улице Зорге в Новокузнецке затопило из-за проливного дождя, прошедшего в городе. Здание теперь частично повреждено, из-за чего работа по данному адресу пока приостановлена.

– Степень повреждения поликлиники ливнем, особенно электротехнического оборудования, предварительно позволяет сделать выводы о том, что работа по адресу: ул. Зорге, 42а возобновится не ранее чем через неделю, – рассказали в поликлинике.

В сообщении говорится, что не выдержала гидроизоляция, поэтому вода попала внутрь. Сейчас там проходит капремонт кровли: ее полностью демонтировали на площади 540 кв.м. В результате инцидента больница осталась без электричества и телефонной связи.

Получить неотложную помощь и сдать анализы можно будет в неповрежденных кабинетах. Участковые педиатры, хирург и лор будут вести приемы на улице Разведчиков 68.