Затопившие фекалиями кузбасское кладбище фермеры согласились переехать

На своей странице в социальных сетях Фролов сообщил, что в вопросе фермы, фекалии с которой текли на местное кладбище, удалось достичь договоренности. По словам главы района, до 1 ноября предприятие переедет из центральной части поселка на его окраину.
Отмечается, что до этого момента весь скот с фермы будет выведен на пастбище.
Напомним, ранее в Сети появилась жалоба от жителей поселка Мокроусовский, которые сообщили о фекальной реке, стекающей на кладбище. Позже власти муниципалитета пообещали решить проблему.
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