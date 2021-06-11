Затопившие фекалиями кузбасское кладбище фермеры согласились переехать

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Глава Топкинского района Сергей Фролов провел встречу с жителями поселка Мокроусовский, которые ранее пожаловались на фермеров, затопивших местное кладбище фекалиями.

На своей странице в социальных сетях Фролов сообщил, что в вопросе фермы, фекалии с которой текли на местное кладбище, удалось достичь договоренности. По словам главы района, до 1 ноября предприятие переедет из центральной части поселка на его окраину.


Отмечается, что до этого момента весь скот с фермы будет выведен на пастбище.


Напомним, ранее в Сети появилась жалоба от жителей поселка Мокроусовский, которые сообщили о фекальной реке, стекающей на кладбище. Позже власти муниципалитета пообещали решить проблему.

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