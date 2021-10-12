Засунувший себе в анус колбасу новокузнечанин попал в больницу

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Медики в южной столице Кузбасса извлекли из ануса мужчины колбасу. Пациент признался, что ввел инородный предмет в задний проход без помощи посторонних.

После пикантного эксперимента житель Новокузнецка не смог достать из своего ануса колбасу. Для освобождения прямой кишки от инородного тела ему потребовалась помощь медицинских специалистов. Один из врачей рассказал историю пациента с необычной проблемой в своем Instagram.

– Удалось достать без разрезов. Вот как после этого смотреть на колбасу... – следует из документов проктолога.

Из текста следует, что приобретенный товар мужчина засунул в свой задних проход минувшим вечером самостоятельно.


В заключении медик обратился к горожанину с просьбой бережно обращаться со своим здоровьем.

Фото: doc_alekseev

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