Засунувший себе в анус колбасу новокузнечанин попал в больницу

После пикантного эксперимента житель Новокузнецка не смог достать из своего ануса колбасу. Для освобождения прямой кишки от инородного тела ему потребовалась помощь медицинских специалистов. Один из врачей рассказал историю пациента с необычной проблемой в своем Instagram.

– Удалось достать без разрезов. Вот как после этого смотреть на колбасу... – следует из документов проктолога.

Из текста следует, что приобретенный товар мужчина засунул в свой задних проход минувшим вечером самостоятельно.

В заключении медик обратился к горожанину с просьбой бережно обращаться со своим здоровьем.