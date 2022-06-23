Сегодня, 23 июня, кузбассовцы поделились в социальных сетях фотографией, на которой оказалась запечатлена "ГАЗель", остановившаяся прямо на трамвайных путях. Предположительно, снимок был сделан в Кировском районе Кемерова.

‒ Застряли, перегородили пути, ‒ рассказали пользователи Сети.

Корреспондент AVOKADO обратился за комментарием в Кемеровскую электротранспортную компанию. Специалисты рассказали, что подобных сигналов в ближайшие дни не поступало, работа трамваев идет в обычном режиме. При этом сотрудники КЭТК отметили, что случаи, когда автомобиль "застревает" на путях нередки. В Кемерове такие инциденты случаются на улице Сибиряков-Гвардейцев и на Логовом шоссе.

Вероятно, автомобилисты, запечатленные на фото, смогли оперативно убрать транспорт с путей.