Застройщики кемеровского аквапарка подали на горадминистрацию в суд

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Кемеровская мэрия выступит в суде в роли ответчика из-за запрета на строительства комплекса с водными аттракционами на территории города.

Иск к администрации города Кемерово появился на сайте суда. Из материалов дела следует, что претензию к местному правительству выразили застройщики водного центра, которые планировали возвести в городе аквапарк, но разрешения на начало строительных работ так и не получили.

– На предварительном судебном заседании представитель истца представил в материалы дела дополнения к заявлению, проектную документацию на объект строительства, иные документы в обоснование своих доводов, указали представители государственного органа власти.

К настоящему моменту суд завершил подготовку к заседанию.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кемерова снова отказали в строительстве аквапарка из-за старых недочетов.

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