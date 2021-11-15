Застройщики кемеровского аквапарка подали на горадминистрацию в суд

Иск к администрации города Кемерово появился на сайте суда. Из материалов дела следует, что претензию к местному правительству выразили застройщики водного центра, которые планировали возвести в городе аквапарк, но разрешения на начало строительных работ так и не получили.

– На предварительном судебном заседании представитель истца представил в материалы дела дополнения к заявлению, проектную документацию на объект строительства, иные документы в обоснование своих доводов,– указали представители государственного органа власти.

К настоящему моменту суд завершил подготовку к заседанию.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кемерова снова отказали в строительстве аквапарка из-за старых недочетов.