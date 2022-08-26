Застройщик прокомментировал нехватку унитазов в кемеровском детсаду

Кемеровчане пожаловались на то, что с них якобы собирают деньги на установку дополнительных унитазов в новом детском саду "Замок Детства" (застройщик "СДС-Строй"). На обращение отреагировали представители компании, которая занималась возведением учреждения.

По словам специалистов, детсад построен в соответствии с проектом, в котором заранее была определена потребность в группах, а также возрастная категория детей. Однако позднее, в процессе эксплуатации, администрация учреждения решила изменить количество ясельных групп, из-за чего и появилась потребность в дополнительных унитазах.

‒ ООО "СДС-Строй" не имеет отношения к сбору средств, указанному в обращении, ‒ заявили представители компании.

Ранее стало известно, что новый детский сад от СДС вынудил кемеровчан скидываться на унитазы.