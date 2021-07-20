Застройщик кемеровского долгостроя попал под суд по обвинению в растрате 190 млн рублей

0
Фото:  

Суд в Кемерове рассмотрит дело гендиректора строительной компании, обвиняемого в растрате средств дольщиков жилого комплекса.

В Кемерове будут судить генерального директора строительной организации, которому предъявлено обвинение в растрате 190 млн рублей. Эти деньги были получены от дольщиков, которые не получили свое жилье в срок.

– По версии следствия, руководитель компании-застройщика растратил свыше 190 миллионов рублей, полученных от дольщиков. Организация должна была не позднее августа 2018 года передать им квартиры в жилом комплексе в городе Кемерово, – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным правоохранителей, полученные средства были не были направлены на завершение проекта. Кроме того, застройщик вел строительство другого объекта в Кемерове, на что уходили деньги. Общий ущерб 218 дольщикам составил 310 млн рублей.


Гендиректор стал фигурантом по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).


Источник в правоохранительных органах пояснил VSE42.Ru, что обвиняемый является гендиректором ООО "ЕСК "Феникс-Строй", которое занималось возведением долгостроя ЖК "Старт" на улице Тухачевского 29Б.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27202

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined