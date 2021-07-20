Застройщик кемеровского долгостроя попал под суд по обвинению в растрате 190 млн рублей

В Кемерове будут судить генерального директора строительной организации, которому предъявлено обвинение в растрате 190 млн рублей. Эти деньги были получены от дольщиков, которые не получили свое жилье в срок.

– По версии следствия, руководитель компании-застройщика растратил свыше 190 миллионов рублей, полученных от дольщиков. Организация должна была не позднее августа 2018 года передать им квартиры в жилом комплексе в городе Кемерово, – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным правоохранителей, полученные средства были не были направлены на завершение проекта. Кроме того, застройщик вел строительство другого объекта в Кемерове, на что уходили деньги. Общий ущерб 218 дольщикам составил 310 млн рублей.

Гендиректор стал фигурантом по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Источник в правоохранительных органах пояснил VSE42.Ru, что обвиняемый является гендиректором ООО "ЕСК "Феникс-Строй", которое занималось возведением долгостроя ЖК "Старт" на улице Тухачевского 29Б.