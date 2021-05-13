Застреливший отца из охотничьего ружья пасечник отправился в колонию строгого режима

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23-летний парень в Новокузнецком районе убил 51-летнего отца из-за обиды на то, что последний запретил ему использовать огнестрел. Дело накануне разобрали в суде, агрессора отправили в тюрьму.

Преступление, по данным пресс-службы СУ СКР Кузбасса, произошло еще в марте прошлого года. Тогда осужденный распивал спиртное вместе с отцом. Застолье кузбассовцы устроили в вагончике, в котором проживали, работая на пасеке.


Разгоряченный напитками молодой человек решил пострелять из охотничьего ружья, хранившегося в жилище, однако отец возразил ему. Между родственниками образовался конфликт, вследствие которого первый все же выстрелил из оружия – пуля попала в потолок. Парень не стал уносить оружие, перезарядив его и поставив возле кровати.


Кузбассовцы продолжили распивать алкоголь, и отец заметил, что сын не стал убирать оружие и предъявил ему претензии, из-за которых последний решил выстрелить из ружья.

- В ответ тот выстрелил ему в голову. От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте. Обвиняемый сходил до ближайшего населенного пункта и позвонил хозяевам пасеки, рассказал им об убийстве, - сообщили в СУ СКР.

На место прибыли оперативники. 23-летнего парня задержали. Он признал вину только частично. В его отношении было возбужден уголовное дело по статье об убийстве.


Накануне прошел суд, вследствие которого его признали виновным. В качестве наказания его приговорили к 8 годам заключения в колонии строгого режима.

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