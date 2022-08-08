Застолье трех кузбассовцев привело к серьезному пожару в пятиэтажке

Утреннее застолье трех мужчин в Киселевске обернулось серьезным пожаром, о чем очевидцы сообщили в социальных сетях. По словам автора публикации во "ВКонтакте", в результате огненного ЧП один из приятелей оказался в карете медиков, второй в реанимобиле, а третьего спасатели вывели на улицу.

– Мужчины выпивали с утра , и вдруг днем что-то случайно загорелось, – следует из подписи к посту.

В ГУ МЧС журналисту AVOKADO сказали, что сигнал о возгорании в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Фадеева поступил диспетчеру вчера в 14:38. Тогда же на адрес выехали 10 человек и три автоцистерны. К их прибытию из окна шел дым. В результате в коридоре обгорели стены, оплавились натяжные потолки на площади 4 "квадрата". Предварительно, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Информация о пострадавших уточняется.