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Застолье трех кузбассовцев привело к серьезному пожару в пятиэтажке

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В кузбасском городе трое приятелей с самого утра распивали спиртное, что привело к пожару: в ходе застолья они допустили неосторожность в обращении с огнем. Как итог: квартиру объяло неуемное пламя.

Утреннее застолье трех мужчин в Киселевске обернулось серьезным пожаром, о чем очевидцы сообщили в социальных сетях. По словам автора публикации во "ВКонтакте", в результате огненного ЧП один из приятелей оказался в карете медиков, второй в реанимобиле, а третьего спасатели вывели на улицу.

Мужчины выпивали с утра , и вдруг днем что-то случайно загорелось, следует из подписи к посту.

В ГУ МЧС журналисту AVOKADO сказали, что сигнал о возгорании в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Фадеева поступил диспетчеру вчера в 14:38. Тогда же на адрес выехали 10 человек и три автоцистерны. К их прибытию из окна шел дым. В результате в коридоре обгорели стены, оплавились натяжные потолки на площади 4 "квадрата". Предварительно, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Информация о пострадавших уточняется.

Видео: vk.com/vladimirova_viktoria5

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