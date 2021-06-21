Заставившая ребенка извиняться на коленьях сибирячка попала под уголовное преследование

Фигуранткой по указанному делу выступила 35-летняя местная жительница, а возбуждено оно было по ст. 116.1 УК РФ. Предварительно же силовикам удалось выяснить, что горожанка поставила ребенка, который обозвал ее сына, на колени, а после этого потребовала от него извинений.

Как отмечают «Тайга.инфо» произошел инцидент днем прямо на глазах у других горожан. Очевидцы же пытались вмешаться, однако, как предполагается, сожитель женщины затеял с ними драку. Из информации, распространенной в Сети вместе с роликом, также известно, что женщина «придушила мальчика» перед тем, как поставить его на колени. Сейчас же в данных разбираются сотрудники следкома.

Уточняется, что женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение. Сейчас же ей грозит до трех месяцев ареста.