Заслуженный художник РФ умер в Кемерове

Заслуженный художник РФ Василий Кравчук умер на 74-м году своей жизни, о чем рассказали в кемеровском отделении Союза художников России. Отмечается, что в предстоящем 2023 году он планировал персональную выставку в честь своего юбилея и даже готовил к изданию полноцветный альбом, успел создать его макет, но в тираж работа так и не вышла.

– Память о художнике живет не только в наших сердцах, но и в его работах. Его коллекции хранятся в музеях Кемеровской области, Львовском литературно-мемориальном музее Ивана Франко, Российской государственной библиотеке и Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне, – сказано в тексте публикации.

Стоит отметить, что он обучался в Киеве и Ташкенте, а в качестве дома выбрал именно Кузбасс. Так, с 1981 по 2004 годы работал главным художником в Кемеровском книжном издательстве, а после трудился художником кемеровского издательского дома "Книга" (до 2010 года). За свою жизнь он успел выпустить более 550 оформленных книг и создать более 100 персональных выставок.

О месте прощания с мастером коллеги сказали, что сообщат дополнительно.