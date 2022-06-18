Засилье тараканов в квартирах разозлило кемеровчан

О проблеме заявили жильцы общежития, расположенного на бульваре Строителей, 50/2 в Кемерове. Кемеровчане рассказали, что в их квартирах поселись полчища тараканов, из-за чего приходится тратить деньги на вызов специалистов.

– Куда смотрит управляющая компания? Почему люди должны платить фирмам по уничтожению насекомых? – возмутились горожане в одном из пабликов "ВКонтакте", отметив, что вредители обитают и в коридорах здания.

Мнения комментаторов разделились. Некоторые пользователи также отметили, что проблемой должна заняться управляющая компания, однако большая часть кемеровчан порекомендовала авторам поста обратить внимание на чистоту жилища или попробовать пообщаться с соседями, которые могли "расплодить" насекомых.