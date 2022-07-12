Засевший в кустах под Кемеровом онанист разозлил отца многодетного семейства

В Сети появилось видео с онанистом, которого многодетный отец, так представился мужчина, обнаружил в кустах неподалеку от своего дома, где находились дети. По словам автора сообщения, пьяного и перевозбужденного земляка он поймал в поселке Пионер, что под Кемеровом.

– Пьяный онанюга засел в кустах, – следует из текста поста.

Судя по кадрам, вместо желанного удовольствия незнакомец получил в свой адрес оскорбления и несколько ударов.

В комментариях мнения интернет-пользователей разделились: некоторые встали на сторону онаниста, оправ его желание поласкать себя вне дома тем, что он это делал не в публичном месте, а вот другие поддержали разгневанного сельчанина и предложили вызывать на подобных "извращенцев" целый наряд силовиков.