Засевший в кустах под Кемеровом онанист разозлил отца многодетного семейства

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В кемеровском поселке мужчина обнаружил в кустах у своего дома возбужденного земляка, который хотел самоудовлетвориться, но закончить не успел.

В Сети появилось видео с онанистом, которого многодетный отец, так представился мужчина, обнаружил в кустах неподалеку от своего дома, где находились дети. По словам автора сообщения, пьяного и перевозбужденного земляка он поймал в поселке Пионер, что под Кемеровом.

Пьяный онанюга засел в кустах, следует из текста поста.

Судя по кадрам, вместо желанного удовольствия незнакомец получил в свой адрес оскорбления и несколько ударов.


В комментариях мнения интернет-пользователей разделились: некоторые встали на сторону онаниста, оправ его желание поласкать себя вне дома тем, что он это делал не в публичном месте, а вот другие поддержали разгневанного сельчанина и предложили вызывать на подобных "извращенцев" целый наряд силовиков.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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