Заседание суда по делу кемеровской "Лапландии" вновь не состоялось

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Заседание по делу о закрытии ТРЦ "Лапландия", расположенного в столице Кузбасса, вновь перенесли.

Согласно информации, размещенной в картотеке центрального районного суда города Кемерова, рассмотрение ходатайства или заявления изначально было назначено на 16 ноября. Затем заседание перенесли на 8 декабря, после чего вновь назначили новую дату ‒ 21 декабря. Указано, что перенесение заседания было сделано по "иным причинам".


Напомним, что крупный кемеровский ТРЦ остается закрытым с 15 июня 2021 года. Согласно материалам суда, приостановка деятельности "Лапландии" произошла из-за нарушений. Позднее стало известно, что ТРЦ попал на продажу в составе лота на 8,2 млрд рублей.

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