Согласно информации, размещенной в картотеке центрального районного суда города Кемерова, рассмотрение ходатайства или заявления изначально было назначено на 16 ноября. Затем заседание перенесли на 8 декабря, после чего вновь назначили новую дату ‒ 21 декабря. Указано, что перенесение заседания было сделано по "иным причинам".

Напомним, что крупный кемеровский ТРЦ остается закрытым с 15 июня 2021 года. Согласно материалам суда, приостановка деятельности "Лапландии" произошла из-за нарушений. Позднее стало известно, что ТРЦ попал на продажу в составе лота на 8,2 млрд рублей.