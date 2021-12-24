Заседание по иску к Сергею Цивилеву не состоялось

0
Фото:  

Кемеровский суд отложил заседание по иску к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву из-за недостатка доказательств.

Накануне, 23 декабря, Кемеровский областной суд разместил информацию о ходе дела об отмене QR-кодов о вакцинации в Кузбассе. Ответчиком является глава региона Сергей Цивилев и администрация правительства Кемеровской области. Согласно официальной информации, заседание по делу было отложено из-за недостаточного количества доказательств.

"Удовлетворено ходатайство стороны об отложении судебного разбирательства административного дела в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств", ‒ сообщается на сайте Кемеровского областного суда.

Следующее заседание должно состояться 18 января 2022 года.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32078

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined