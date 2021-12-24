Заседание по иску к Сергею Цивилеву не состоялось

Накануне, 23 декабря, Кемеровский областной суд разместил информацию о ходе дела об отмене QR-кодов о вакцинации в Кузбассе. Ответчиком является глава региона Сергей Цивилев и администрация правительства Кемеровской области. Согласно официальной информации, заседание по делу было отложено из-за недостаточного количества доказательств.
"Удовлетворено ходатайство стороны об отложении судебного разбирательства административного дела в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств", ‒ сообщается на сайте Кемеровского областного суда.
Следующее заседание должно состояться 18 января 2022 года.
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