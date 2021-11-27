Заседание по делу о смертельном ЧП на шахте "Листвяжная" началось в кемеровском суде

0
Фото:  

Кемеровский суд приступил к рассмотрению смертельного ЧП на беловской шахте "Листвяжная".

Заседание по трагедии на беловской шахте "Листвяжная" началось в Центральном районном суде города Кемерово. Об этом сообщает РИА "Новости".


Отмечается, что в общей сложности запланировано пять заседаний, по результатам которых каждому из фигурантов дела будет признана мера пресечения.


Ранее стало известно о задержании директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова, а также начальника участка Сергея Герасименко. По мнению следствия, они допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, что привело к трагедии.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31430

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined