Заседание по трагедии на беловской шахте "Листвяжная" началось в Центральном районном суде города Кемерово. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в общей сложности запланировано пять заседаний, по результатам которых каждому из фигурантов дела будет признана мера пресечения.

Ранее стало известно о задержании директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова, а также начальника участка Сергея Герасименко. По мнению следствия, они допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, что привело к трагедии.