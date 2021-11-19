Стало известно, что адвокат двух пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, которых суд признал виновными в халатности при тушении пожара в ТЦ "Зимняя вишня", обжаловал приговор суда.

– Защитой сотрудников МЧС Бурсина А. С. и Генина С. В. подана апелляционная жалоба на приговор Заводского районного суда города Кемерово по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", – передает ТАСС комментарий адвоката пожарных Светлана Тарасюк.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что суд вынес приговор первым восьми фигурантам дела о возгорании в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в пожаре семью, прокомментировал приговор первым восьми фигурантам обвиняемым после трагедии.