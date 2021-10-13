Фигурантами второго уголовного дела, возбужденного после трагического пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", стали четыре человека: экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова, подчиненная Комковой, начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей, а также директор строительной компании ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко и его партнер Эдуард Комков. Они обвиняются в даче взятки, превышении должностных полномочий и отмывании денег.

В ходе заседания выступала сторона защиты. Высказаться успели адвокаты Комкова, Шенгерей и Чередниченко. После продолжительных прений все три правозащитника выразили мнение, что вины на подсудимых нет и попросили суд вынести оправдательный приговор.

После этого был объявлен перерыв. Заседание по этому делу продолжится 19 октября, передает НГС42.

Ранее стало известно, что гособвинение запросило для указанных фигурантов от 8 до 21 года лишения свободы в зависимости от совершенных ими преступлений.

Отметим, что параллельно в Ленинском районном суде Кемерова прошло заседание по другому уголовному делу, также связанному с пожаром в "Зимней вишне". Суд на протяжении нескольких дней зачитывает приговор восьми фигурантам, среди которых двое пожарных, охранник, двое ответственных за пожарную сигнализацию и три бывших владельца ТРЦ.