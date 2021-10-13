Защита попросила оправдать двух бизнесменов и чиновницу по делу о пожаре в "Зимней вишне"

0
Фото:  

Сегодня, 13 октября, в Центральном районном суде Кемерова состоялось очередное заседание по второму уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", в ходе которого сторона защиты попросила оправдать трех обвиняемых.

Фигурантами второго уголовного дела, возбужденного после трагического пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", стали четыре человека: экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова, подчиненная Комковой, начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей, а также директор строительной компании ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко и его партнер Эдуард Комков. Они обвиняются в даче взятки, превышении должностных полномочий и отмывании денег.


В ходе заседания выступала сторона защиты. Высказаться успели адвокаты Комкова, Шенгерей и Чередниченко. После продолжительных прений все три правозащитника выразили мнение, что вины на подсудимых нет и попросили суд вынести оправдательный приговор.


После этого был объявлен перерыв. Заседание по этому делу продолжится 19 октября, передает НГС42.


Ранее стало известно, что гособвинение запросило для указанных фигурантов от 8 до 21 года лишения свободы в зависимости от совершенных ими преступлений.


Отметим, что параллельно в Ленинском районном суде Кемерова прошло заседание по другому уголовному делу, также связанному с пожаром в "Зимней вишне". Суд на протяжении нескольких дней зачитывает приговор восьми фигурантам, среди которых двое пожарных, охранник, двое ответственных за пожарную сигнализацию и три бывших владельца ТРЦ.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30044

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined