Защита от недугов: санаторий «Шахтер» начинает борьбу за иммунитет

Кстати, на путевки все еще действуют выгодные скидки:

акция "10 дней за 14 000 тысяч" включает услуги санаторно-курортного лечения. Предложение актуально до 28 февраля 2022 года;

включает услуги санаторно-курортного лечения. Предложение актуально до 28 февраля 2022 года; доступна скидка 50% на лечение, входящее в стоимость санаторно-курортной путевки;

на лечение, входящее в стоимость санаторно-курортной путевки; скидка 22% – на путевки выходного дня и путевки без лечения.

Напоминаем, что до конца февраля в санатории "Шахтер" продолжается акция "Кислород в борьбе за здоровье и красоту". Это выгодное предложение на оксигенные процедуры для восполнения дефицита кислорода:

ингаляции с рапой (3+2): при покупке трех процедур две вы получите в подарок;

барокамера (1+1): при покупке одной процедуры вторая будет беcплатной. Кроме этого вы получите подарок: пять кислородных коктейлей О2.

Актуальна и акция "Зимняя сказка" – скидки на самые популярные процедуры санатория:

фитобочка с ароматным чаем со скидкой 5%;

пароуглекислая ванна со скидкой 10%;

нефритовый коврик со скидкой 10%;

механический массаж с топовой линейкой массажеров фирмы Yamaguchi со скидкой 5%.

Также в санатории "Шахтер" можно сдать анализы, пройти лабораторную и инструментальную диагностику, спирографию и пульсоксиметрию, а женщины имеют возможность пройти обследование у гинеколога.