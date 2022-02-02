Защита от недугов: санаторий «Шахтер» начинает борьбу за иммунитет

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Весна – это не только солнце, звенящие ручьи и пение птиц. Это также время авитаминоза и хронических обострений. К тому же весне в Сибири предшествует суровый февраль с его ОРВИ, ОРЗ и гриппом. Да и пандемию коронавируса пока никто не отменял. Чтобы ваше самочувствие было отличным, санаторий "Шахтер" предлагает выгодно оздоровиться и перезагрузить иммунитет при помощи современных методик и процедур.

Крепкий иммунитет – именно на нем в настоящее время делает акцент санаторий "Шахтер", предлагая своим гостям топ иммунопрофилактических процедур:

  • оксигенотерапия (барокамера, кислородные коктейли, озонотерапия);
  • фитотерапия (фитобочки, фиточаи);
  • нафталанотерапия (оздоравливающая процедура, способствующая повышению питания тканей, заживлению рубцов, рассасыванию швов);
  • биоэнергомассаж; 
  • лечебные ингаляции (рапа, мята, эвкалипт, календула);
  • лечебные ванны (Мацеста, общеукрепляющие, пантовые, соль мертвого моря Иордании);
  • карбокситерапия (иммуностимулирующее воздействие углекислым газом);
  • грязе – и глинолечение (Сакская грязь, Ейская грязь, белая и голубая глины).

Кстати, на путевки все еще действуют выгодные скидки:

  • акция "10 дней за 14 000 тысяч" включает услуги санаторно-курортного лечения. Предложение актуально до 28 февраля 2022 года;
  • доступна скидка 50% на лечение, входящее в стоимость санаторно-курортной путевки;
  • скидка 22% – на путевки выходного дня и путевки без лечения. 

Напоминаем, что до конца февраля в санатории "Шахтер" продолжается акция "Кислород в борьбе за здоровье и красоту". Это выгодное предложение на оксигенные процедуры для восполнения дефицита кислорода:

  • ингаляции с рапой (3+2): при покупке трех процедур две вы получите в подарок;
  • барокамера (1+1): при покупке одной процедуры вторая будет беcплатной. Кроме этого вы получите подарок: пять кислородных коктейлей О2.

Актуальна и акция "Зимняя сказка" – скидки на самые популярные процедуры санатория:

  • фитобочка с ароматным чаем со скидкой 5%;
  • пароуглекислая ванна со скидкой 10%;
  • нефритовый коврик со скидкой 10%;
  • механический массаж с топовой линейкой массажеров фирмы Yamaguchi со скидкой 5%.

Также в санатории "Шахтер" можно сдать анализы, пройти лабораторную и инструментальную диагностику, спирографию и пульсоксиметрию, а женщины имеют возможность пройти обследование у гинеколога.

Огромный комплекс услуг, современные оздоровительные процедуры, комфортное размещение, здоровое питание и консультации специалистов – все это санаторий "Шахтер" предлагает по очень выгодным ценам.


А благодаря участию санатория "Шахтер" в программе "Кэшбэк за туры по России 2022" с 18 января по 30 апреля 2022 года вы сможете вернуть себе 20% от стоимости путевки при оплате картой МИР онлайн*.


Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:
8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).


Санаторий "Шахтер"
Адрес: Кемеровская обл., г. Прокопьевск
ул. Запарковая, д. 53
E-mail: shahtersan@mail.ru
Официальный сайт: shahtersan.ru
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Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-42-01-005648
от 4 декабря 2018 года.
Организатор акций санаторий "Шахтер".
* Услугу "Кэшбэк за туры по России 2022" предоставляют: ООО "СТК-Тур" и ООО "Белый камень". Подробности на сайтах партнеров.

Фото: VSE42.Ru, санаторий "Шахтер"

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