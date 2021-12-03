Сегодня, 3 декабря, стало известно, что защита фигурантов дела о ЧП на кузбасской шахте "Листвяжная", обжаловала вынесенное ранее постановление суда. Напомним, что ранее сотрудники угольного предприятия и Ростехнадзора были арестованы на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный районный суд Кемерова.

Напомним, что после инцидента на "Листвяжной", в результате которого погиб 51 человек, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Директор шахты не признал свою вину в случившемся. Инспекторы Ростехнадзора стали фигурантами дела о халатности.