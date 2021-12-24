Сегодня, 24 декабря, стало известно, что адвокаты руководства компании "СДС-Уголь" подали апелляционные жалобы для того, чтобы обжаловать арест подзащитных. Среди обозначенных лиц присутствует собственник "СДС" Михаил Федяев, генеральный директор компании Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов. Кроме того, защита пытается обжаловать арест и главного инженера беловской шахты "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") Анатолия Лобанова.

"Защитниками Федяева, Лобанова, Якутова, Алексеева поданы апелляционные жалобы [на их арест]", ‒ сообщили ТАСС в Центральном районном суде Кемерова.

Напомним, что собственник "СДС" Михаил Федяев был задержан вместе с несколькими топ-менеджерами компании после инцидента на шахте "Листвяжная", унесшего жизни 51 кузбассовца. Фигурантам было предъявлено обвинение. Решением суда Михаил Федяев был оставлен под стражей до 14 февраля 2022 года. Обвинение считает, что руководство шахты знало о нарушениях. СМИ обнародовали доходы семьи Федяевых.