Защищавшийся от нападения кузбассовец убил родного сына

Инцидент произошел в Киселевске в сентябре 2021 года. Местный житель, 59-летний мужчина, начал конфликт со своим 33-летним сыном, который был безработным и вновь вернулся домой нетрезвым. Между мужчинами начался конфликт, в ходе которого молодой киселевчанин начал бить отца, однако мать остановила драку. После этого сын нанес кузбассовцу ножевое ранение в ногу. Отец отобрал у мужчины нож, после чего тот попытался ударить родственника, но получил от злоумышленника несколько ножевых ранений. Молодой киселевчанин вышел на улицу и попросил соседку вызвать "скорую". В медучреждении мужчина скончался от полученных повреждений.

Правоохранители возбудили в отношении отца погибшего дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Дело рассмотрит суд.