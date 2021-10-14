Защищавший свой автомобиль кузбассовец получил ножевое ранение

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Сообщается, что 27-летний мужчина распивал алкоголь в своем гараже вместе с 18-летним знакомым. В ходе застолья между кузбассовцами произошел словесный конфликт, и приятель несколько раз ударил кулаком стоявший в гараже автомобиль. Когда хозяин попытался защитить имущество, молодой человек ранил его ножом в руку и скрылся с места преступления.

Правоохранители задержали злоумышленника. Выяснилось, что он уже был судим за кражу и разбой, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии Кузбасса.

Молодой человек был передан полиции для дальнейших разбирательств.