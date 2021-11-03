Защищавший сестру кузбассовец предстанет перед судом

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Житель Кемеровской области попал под суд после нападения на обидчика сестры.

По версии следствия, в июле 2021 года 26-летний житель Осинников употреблял спиртное вместе со своими родственниками и 44-летним бывшим сожителем сестры. В ходе застолья между родственницей и ее экс-возлюбленным произошла ссора. Молодой кузбассовец обматерил мужчину, стремясь заступиться за сестру, после чего вышел с ним на улицу, где конфликт продолжился. В ходе ссоры молодой человек несколько раз ударил обидчика ножом в ногу, повредив артерию. Прибывшие на место сотрудники "скорой" констатировали смерть мужчины.


Правоохранители возбудили в отношении кузбассовца уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". В рамках расследования уголовного дела было установлено, что мужчина причастен к еще одному преступлению: он рассчитывался за покупки чужой банковской картой, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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