Защищавший приятеля кузбассовец получил удар ножом в грудь

По данным следствия, трагедия произошла в Междуреченске в сентябре 2020 года. Мужчина из Приморского края приехал к родственникам в гости. В ходе застолья приморца оскорбили, и преступник начал угрожать обидчику. Один из гостей встал между мужчинами, чтобы прекратить конфликт, но преступник вонзил нож ему в грудь.

От полученных ранений кузбассовец скончался на месте. Злоумышленник с места преступления скрылся, но затем сам пришел в полицию с повинной и сотрудничал со следствием, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ "Убийство". Приморец признан виновным. Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии особого режима.

Сообщается, что злоумышленник уже был судим за аналогичное преступление.