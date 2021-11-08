Защищавший друга новокузнечанин избил директора бара битой

Инцидент произошел в одном из баров Новокузнецка. Между 45-летним директором заведения и посетителем произошел конфликт, в ходе которого гость попытался начать драку. В ответ на это хозяин бара взял бейсбольную биту и попытался отмахнуться, но в это время его начал избивать резиновой палкой друг нападавшего. Затем агрессивный посетитель выхватил у пострадавшего биту и продолжил наносить ею удары. С места преступления гости скрылись. В результате избиения директор бара получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множественные ушибленные раны.

Правоохранители задержали виновника. Им оказался 36-летний ранее судимый новокузнечанин. Он пояснил, что хотел защитить своего друга, сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении новокузнечанина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание по этой статье ‒ десять лет лишения свободы.