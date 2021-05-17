Зарубежный медик рассказала о самых опасных алкогольных напитках

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Врач, работающий и живущий в Британии, указала на риск сильного алкогольного опьянения из-за некоторых спиртосодержащих напитков. Слова медика передают LADBible.

В интервью с доктором Симраном Дио она подчеркнула, что газированные напитки и коктейли могут быстро вызвать сильное опьянение. В пример указанного спиртного медик приводит игристые вина и джин-тоник. Обусловлено это тем, что газ, находящийся в их составе, способен повысить давление в желудке. Из-за этого происходит так, что алкоголь быстрее начинает впитываться и попадать в кровь, пишут «Лента.ру».


Также отмечается, что и смешение разных алкогольных напитков также может привести к быстрому всасыванию спиртного в кровь. Из-за напитков, имеющих разную крепость, человек рискует еще больше – он может потерять контроль за тем, сколько всего он выпил и, как следствие, опьянение, которое вызовет спиртное, будет намного сильнее.


Помимо того, Дио привела некоторые исследования, которые гласят, что уровень алкоголя в крови может быть в четыре раза выше, если человек пьет спиртное на голодный желудок.

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