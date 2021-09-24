Зарубежный диетолог раскрыла семь правил для похудения

Диетолог из Австралии поделилась способами, благодаря которым можно не только сбросить лишний вес, но и сохранить стройность. О семи правилах, которым необходимо следовать для достижения этой цели, Мелисса Мейер рассказала в беседе с изданием Body and Soul, передает интернет-газета "Лента.ру".

Как отметила врач, в сохранении здорового веса в первую очередь необходимо привыкнуть правильно питаться, а не прибегать к кратковременных диетам, строго ограничивающим употребление некоторых продуктов. По словам специалиста, это приводит к несбалансированному рациону, поэтому не следует полностью исключать какой-либо продукт, а вместо этого обратить внимание на размер порций.

- Нет необходимости обходиться без еды, которую вы любите, например, без хлеба или макарон. Но лучше наслаждаться ими в разумных количествах (скажем, съедать два кусочка хлеба вместо целой буханки), - цитирует СМИ врача.

Вместе с тем диетолог отметила важность употребления большого количества овощей и цельнозерновых продуктов. Также специалист подчеркнула, что в каждом приеме пищи должны присутствовать источники белка, которые помогают справляться организму с чувством голода. К ним она отнесла яйца, мясо, морепродукты, бобовые, а также молочные продукты.

По рекомендации Мейер, не следует забывать об употреблении клетчатки, а соки и газированную воду необходимо убрать из рациона, заменив их простой водой.

Помимо пользы физических упражнений эксперт отметила и то, что питаться необходимо сознательно, когда возникает чувство голода.