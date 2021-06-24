Зарубежные ученые заметили связь между распространением COVID-19 и пыльцой

Ранее в СМИ начали публиковаться сообщения о том, что COVID-19 может передаваться вместе с пыльцой. Обусловлено мнение было наблюдениями экспертов, которые заметили, что локальные вспышки пандемии коронавируса совпадали по времени с эпизодами цветения различных растений на территории отдельных регионов Европы. В этой же связи появились предположения о том, что пыльца может ускорять «доставку» COVID-19.

Тема, а также наблюдения вызвали множество споров в научном сообществе. Так, как пишут ТАСС, ссылаясь на Physics of Fluids, часть из экспертов посчитали, что пыльца способна ослабить иммунитет человека, делая его более восприимчивым к заболеванию, однако другие посчитали, что пыльца напрямую переносит в себе вирус, как и люди, зараженные им.

Исследователи решили проверить тезис, воссоздав модель цветущей ивы и расположили рядом с ней группы из нескольких десятков людей, среди которых есть несколько носителей COVID-19. Выяснилось, что пыльца значительно ускоряла распространение коронавируса. Происходило это и в том случае, если ветер на улице дул с минимальными значениями.

Как оказалось, за счет зерен пыльцы SARS-CoV-2 способен пролететь больше шести метров, если в воздух она была выброшена из-за чихания или кашля людей, имеющих подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция». Тем не менее, в обычных условиях распространяются они на расстоянии не более двух метров.

Из этого же следует то, что люди, болеющие коронавирусом, чаще передают инфекцию тем, кто их окружает, если в воздухе присутствует пыльца, чем тогда, когда соответствующие "примеси" отсутствуют в атмосфере.