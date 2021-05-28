Зарубежные ученые выявили способный сократить риск передачи COVID-19 сок

Как сообщают «Известия», работникам науки удалось установить, что сок черноплодной рябины обладает указанным эффектом в ходе эксперимента. Помимо того, полезные свойства напитка положительно влияют и на борьбу организма с вирусом гриппа. Аналогичные результаты были получены и вследствие проверки зеленого чая и сока граната.

Натуральные соки, описанные выше и другие, вместе с зеленым чаем, как считают ученые, показали соответствующие результаты благодаря кислой среде, а также содержанию 80% растительных полифенолов.

В связи с тем, какие именно свойства указанных продуктов были выявлены немецкими учеными, было определено, что полоскание ими ротовой полости может положительно сказаться на местную вирусную нагрузку, снизив ее, и, как следствие, сократить риски передачи описанных выше вирусов. Работа ученых была опубликована на портале bioRxiv.

Объясняя мотивацию, которая сподвигла работников науки на организацию соответствующих экспериментов, они пояснили, что респираторные вирусы инфицируют носоглотку и ротоглотку, а предотвращение первоначального распространения вируса в них помогло бы не дать ему опуститься ниже в дыхательные пути или же передаться другому человеку.