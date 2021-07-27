Зарубежные ученые спрогнозировали новые температурные рекорды в ближайшие десять лет

О результатах научной работы ученых сообщают Axios. Как следует из соответствующей публикации, работникам науки удалось определить, что в ближайшее десятилетие по миру будут установлены новые пики жары, которые могут «намного» превзойти предыдущие рекорды температур.

Периоды аномального тепла, температура в которых будет наблюдаться на таком высоком уровне впервые, могут случиться от двух до семи раз чаще с 2021 по 2050 года, позже проявляться они начнут с еще более увеличенной частотой – от трех до 21 раза с 2051 по 2080 года.