Зарубежные ученые спрогнозировали новые температурные рекорды в ближайшие десять лет

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Специалисты из Высшей технической школы Цюриха предположили, что человечеству необходимо готовиться к еще более высоким температурам в периоды аномальной жары.

О результатах научной работы ученых сообщают Axios. Как следует из соответствующей публикации, работникам науки удалось определить, что в ближайшее десятилетие по миру будут установлены новые пики жары, которые могут «намного» превзойти предыдущие рекорды температур.


Периоды аномального тепла, температура в которых будет наблюдаться на таком высоком уровне впервые, могут случиться от двух до семи раз чаще с 2021 по 2050 года, позже проявляться они начнут с еще более увеличенной частотой – от трех до 21 раза с 2051 по 2080 года.

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