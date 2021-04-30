Зарубежные ученые разработали защищающий от COVID-19 спрей для одежды

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Исследователи в Иране смогли создать спрей против коронавируса. Предполагается, что использовать его будут для верхней одежды. О разработке ученых пишут агентство IRNA.

Применяется представленный спрей путем нанесения его на маску или же одежду. Активные частицы препарата особым образом определяют коронавирус, а потом деактивируют его. Об этом сообщил глава штаба по борьбе с COVID-19 на церемонии, на которой ученые и поделились результатами своей работы.


Планируется, что в скором времени его начнут массово распространять в Иране, пишут РИА "Новости".


Напомним, что по данным на утро пятницы, 30 апреля, в Кемеровской области было зафиксировано еще 64 новых случая заражения COVID-19. 57 пациентов были выписаны из медучреждений региона. Лечиться от коронавируса в Кузбассе продолжают еще 550 человек.

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